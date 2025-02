Ranieri opta per la gestione: Dovbyk spera nel recupero

All'Olimpico è andata in scena una delle prestazioni più belle della Roma in questa stagione. 4-0 netto al Monza e decimo risultato utile consecutivo. [...] Una vittoria che permette ai giallorossi di arrivare a quota 40 punti e di avvicinarsi alla zona europea, con il campionato che inizia ad assumere un significato importante dopo i primi mesi di buio totale. Sir Claudio ha optato per la gestione di alcuni dei suoi migliori uomini. Zero minuti in campo per Manu Koné e Lorenzo Pellegrini, mentre Paulo Dybala è subentrato al 62esimo. [...]

Oggi la squadra tornerà sui campi di Trigoria per iniziare a preparare la sfida con il Como in programma domenica alle ore 18:00 all'Olimpico. I ragazzi di Ranieri seguiranno il consueto programma post gara: chi ha giocato farà seduta di scarico e palestra mentre regolare lavoro sul campo per chi ha giocato uno spezzone di partita. In settimana è atteso anche il ritorno in gruppo di Artem Dovbyk.

(il Romanista)