Ranieri non si ferma più: "Dybala? Giovedì ci sarà"

È soddisfatto Claudio Ranieri dopo la terza vittoria consecutiva in trasferta. Ma la testa non va mai verso il pensiero di una possibile rimonta in campionato: "Non mi piace promettere. Non so dove potremo arrivare, ma i tifosi sanno che daremo sempre il massimo". [...]

Con la vittoria di ieri, la Roma fa 24 punti in 13 partite: "Sono soddisfatto, sapevo sarebbe stata una partita difficile. Ma dovevamo chiuderla". Ad essere decisivo è stato Matias Soulé con un gol su punizione: "In Matias credo tanto, deve stare sereno. La Roma del futuro è sua". [...] Infine un pensiero al Porto: "Speriamo di andare avanti e di fare una grande partita. Angelino è in forma, ma l'ho tenuto fuori per giovedì. Hummels? Lo vedo meglio, ha recuperato e penso se usarlo giovedì. Dybala ci sarà". [...]