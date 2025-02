Ranieri: “Mercato deludente? Vanno salvate le coppe”

E se il bello dovesse ancora venire? Dopo averne finora viste tante, dopo l’ultima delusione in Coppa Italia e ora la seconda vittoria di fila fuori casa e gli otto risultati utili consecutivi in campionato, forse non c’è più nulla che possa spaventare questa Roma. Nemmeno il playoff col Porto in Europa Leaguedi giovedì prossimo. Figuriamoci le prossime sei gare di Serie A, sulla carta un perfetto trampolino di lancio per rientrare nei discorsi europei. […] Ranieri ha replicato a chi gli ha riproposto il tema dei tifosi delusi per il mercato ridimensionato dal fair play finanziario (“Vabbè, e allora dirò ai Friedkin di spendere 70 milioni così poi rimarremo fuori dalle coppe per un po’…”), salvo poi ritrovare il sorriso quando si è parlato di Dybala, di cui avrebbe fatto a meno: “lo non volevo farlo giocare, ma lui mi ha detto: “Voglio esserci”. Non volevo rischiarlo”. […]

(Gasport)