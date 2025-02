Ranieri: "La mia Roma migliore per determinazione, ora sotto con il Porto"

«Per determinazione e voglia di stare in campo, è stata la più bella partita da quando sono sulla panchina della Roma», ha detto Ranieri soddisfatto a fine partita. La Roma ha vinto 1-0 a Venezia, ottenendo il secondo successo consecutivo in trasferta in campionato. [...]

Buoni segnali dai nuovi e da chi è subentrato: «Tranne il secondo tempo di Como ho sempre ringraziato tutti i giocatori perché danno il 100%». [...] In campionato la classifica è in evoluzione e la zona Uefa non è così lontana. [...]

Ha risolto la gara Dybala, schierato a sorpresa tra i titolari, realizzando il primo gol del 2025, il sesto stagionale. [...] Esordio positivo per Gourna-Douath. [...]

(corsera)