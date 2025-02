Ranieri: "Ho visto la giusta determinazione"

A decidere il match è stato Dybala, che dal dischetto ha messo a segno il suo sesto gol stagionale. Proprio sull'argentino Ranieri ha svelato un retroscena, simile a quello che aveva coinvolto Pellegrini nel derby (poi andato a segno anche lui): «Non volevo proprio farlo giocare, non volevo rischiarlo, ma lui mi ha detto che voleva scendere in campo».

Si sono visti anche alcuni nuovi acquisti, come Gourna-Douath e Nelsson, già esordiente mercoledì scorso con il Milan: «Sono giocatori che si sono ambientati subito. Gli allenamenti sono stati pochi per via del tempo a disposizione, ma li conoscevamo bene perché li avevamo studiati. Gourna-Douath è un buon giocatore, l'ho sostituito per il giallo ricevuto, anche se lui mi aveva detto di essere tranquillo. Ma così ho preferito stare più sereno anch'io». Ora lo sguardo è rivolto alle prossime sfide, in particolare quella di giovedì con il porto, andata di uno spareggio che permetterebbe alla Roma di continuare il proprio percorso europeo: «Sarà una grande partita, non sarà facile, ma cercheremo di andare avanti. Sarò soddisfatto solo se continueremo a fare tutto come stiamo facendo ora. Ai tifosi cerco sempre di essere sincero: quando so qualcosa, sono la bocca della verità. L'unica cosa che posso garantire è l'applicazione e il massimo impegno in ogni partita». La vittoria con il Venezia lascia comunque aperte le possibilità di qualificarsi alle competizioni europee anche attraverso il campionato, nonostante la distanza: «Vediamo cosa succede. Se queste prossime gare andranno bene, poi entrerà in campo l'artiglieria pesante, perché ci saranno partite importanti da qui alla fine».