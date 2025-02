Ranieri frena su Ancelotti: "Vediamo a fine stagione". Sfida al Milan per la Coppa

Questa sera a San Siro contro il Milan in palio c'è la semifinale di Coppa Italia. Ranieri ha le idee chiare pur consapevole della forza dell'avversario. [...] La Roma punta forte sul trofeo e vuole regalarsi un possibile derby al turno successivo. Intanto il calciomercato si è concluso con 3 colpi last minute. Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath, che sono stati convocati per la trasferta di Milano. [...] Ranieri ha parlato anche del nuovo tecnico per la prossima stagione, dopo i rumours degli ultimi giorni su Carlo Ancelotti: "Ogni giorno esce qualcosa di nuovo ed è giusto che sia così. Noi siamo concentrati sul nostro lavoro. Il nome? Si attenderà la fine della stagione". Contro il Milan, Ranieri dovrà fare a meno di Mancini che è squalificato e dovrebbe confermare la difesa a 3 con Ndicka, Hummels e Rensch. A centrocampo torna Saelemaekers insieme a Koné, Paredes, Pellegrini e Angelino. Davanti Dovbyk e Dybala.

(La Repubblica)