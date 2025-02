Non si è allenato nemmeno ieri Dovbyk e, a meno di sorprese dell'ultimo momento, non ci sarà domani sera (ore 20.45, diretta tv su Dazn, arbitro Maresca) all'Olimpico contro il Monza nel match che potrebbe avvicinare sensibilmente la Roma alla zona Europa. Al centro dell'attacco, quindi, toccherà ancora una volta a Shomurodov, buon protagonista col Porto. (...) Possibile il rientro di Hummels, torneranno anche Saelemaekers e Cristante, assenti in coppa per squalifica. (...)

(corsera)