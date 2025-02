Ranieri è una furia: "L'arbitro voleva fare vincere il Porto. Rosetti, così non va"

Quei 9 cartellini, proprio non sono andati giù a Claudio Ranieri, che a fine partita non fa nulla per nasconderlo: "Una cosa non mi sta bene e mi riferisco a Rosetti. Tutto il mondo sa che lei è una persona onestissima ma come si fa a mandare ad Oporto un arbitro così casalingo. Un arbitro del genere in uno stadio così caldo, io un cosa del genere non l'ho mai vista".

Insomma è una furia, anche se cerca di esprimersi con la sua consueta eleganza: "Alla fine ho detto ai ragazzi di venire via, l'arbitro non meritava il saluto. Quello che è successo è un dato di fatto, basta pensare alle 8 ammonizioni. Qualcuna l'abbiamo meritata, ma con questo arbitraggio abbiamo fatto un miracolo. Alla fine temevo anche che ci fischiasse un rigore contro, aspettava solo l'occasione giusta per farli vincere". [...] E anche sul gol del pareggio del Porto, a Ranieri non è andato giù il cambio Pellegrini-Soulé: "Il guardalinee lo sapeva bene, lì il gioco andava fermato. Avevo chiesto il cambio già prima e non ce l'hanno fatto fare". Poi il tecnico analizza la partita della sua Roma: "Credo sia stata una partita bellissima, siamo venuti qui per vincere e abbiamo fatto bene, sono contento della prestazione". Poi il commento su Hummels e Paredes fuori: "Hummels non è quello che era all'inizio, va recuperato. Paredes invece l'ho tenuto fuori perché Cristante è squalificato per Parma e Leandro mi serve fresco domenica". [...]

(gasport)