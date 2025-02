Ranieri e il tabù ottavi in Europa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ranieri vuole battere il Porto anche per sfatare il tabù Europa. Oltre a voler proseguire il cammino della Roma nella competizione internazionale, il tecnico giallorosso vuole superare i lusitani anche per sconfessare una personale statistica negativa che perdura dal 2003/2004. In quell'edizione, Ranieri portò il Chelsea fino alle semifinali, dove fu eliminato dal Monaco. Escludendo quella stagione, il tecnico della Roma non è mai riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale. [...] Un record negativo e che dura da 21 anni e pesa come un macigno. Ma dopo aver liberato la Roma dal tabù del successo in trasferta, Ranieri vuole provare a fare un ulteriore regalo ai giallorossi e anche a se stesso.