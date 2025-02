Ranieri ci crede: "Non è una gita"

"Non è una gita, si va a San Siro per passare il turno", dice Claudio Ranieri ai microfoni di Mediaset. Lo si era capito leggendo la formazione contro il Napoli, con 6 titolari lasciati in panchina. Gente che vedremo stasera perché la Roma è impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. [...] Se i rossoneri dal mercato ne sono usciti migliorati, i giallorossi non si sono avvicinati gli obiettivi principali. [...] "Al mercato do un buon voto, non potevamo muoverci per via del Fair Play, però devo fare i complimenti a Ghisolfi perché è riuscito a trovare dei calciatori buoni, per i quali ho dato l'ok e sono convinto che si ambienteranno presto nel nostro campionato". [...]

Il primo obiettivo è la partita di stasera. La Roma non vince il trofeo dal 2008 quando in panchina c'era Luciano Spalletti, mentre Ranieri nel 2010 è arrivato in finale: "Un match difficile però noi siamo pronti ad affrontare una grande squadra. Il Milan può fare tutto. Noi siamo pronti, non andremo a Milano per passare una giornata fuori Roma".

(Il Messaggero)