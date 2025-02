Ranieri chiede intensità per abbattere il tabù Porto. Dybala e Dovbyk titolari

Tutto o quasi in una notte. La Roma gioca stasera (ore 21) all'Estadio do Dragao, l'andata dei playoff di Europa League contro il Porto. [...] La Roma, molto discontinua in questa stagione europea, deve battere un tabù: il Porto l'ha eliminata tre volte su tre nelle sfide a eliminazione diretta. [...] La gara di ritorno è prevista giovedì 20, all'Olimpico. [...]

Ranieri ha tutti a disposizione escluso Rensch (affaticamento muscolare), in attacco sono previsti Dybala e Dovbyk: "Dobbiamo essere super concentrati perché mi aspetto un Porto arrembante. Voglio che la Roma abbia intensità, stiamo lavorando per giocare allo stesso modo sia in casa che fuori". [...] La differenza di rendimento è palese. La Roma non vince in trasferta, nelle coppe europee, dall'11 aprile 2024 anche se quella è stata una vittoria "italiana", ottenuta a San Siro, contro il Milan. [...]

(corsera)