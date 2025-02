Ranieri certifica la crisi giallorossa: "Walker e Kolo Muani costavano troppo"

Claudio Ranieri scende sul pianeta Trigoria e certifica il ridimensionamento della Roma. Nella conferenza stampa pre Venezia (domani in campo, ore 12.30) l'allenatore giallorosso smonta tutte le ambizioni di grandezza nel breve periodo del club giallorosso e spiega le difficoltà economico finanziarie del club. [...] "I paletti del Ffp sono molto stretti, oltre una certa soglia non possiamo spendere. E questo si ripercuoterà anche sul mercato di giugno e sul prossimo mercato di gennaio. Si naviga in tempesta, ma essendo solidi". [...]

Quattro anni, sei mesi e due giorni dopo il passaggio di proprietà da James Pallotta alla famiglia Friedkin, il club chiede pazienza ai tifosi. Per tornare ad essere competitivi. E sostenibili. [...] "Se vogliamo prendere un giocatore da 100 milioni dobbiamo abbassare il monte ingaggi. L'obiettivo nel prossimo mercato è quello. Kolo Muani lo volevamo, ma non si poteva fare". [...] Domani intanto c'è il Venezia di Di Francesco. Senza Hummels e Paredes, "in vacanza" da ieri pomeriggio: "Hanno giocato tanto, non riescono a reggere alle loro intensità". [...] La conclusione dell'allenatore è per i tifosi: "Teniamoci stretta questa Roma, amiamola, non con le parole, ma con i fatti". [...]

(la Repubblica)