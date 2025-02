Ranieri cerca un’altra magia

Si stimano, si sono frequentati in Inghilterra e anche in Sardegna, si sono sentiti quando Ranieri è tornato a novembre sulla panchina giallorossa “E volete che non lo chiamassi per dargli il bentornato?” anche se definirli amici è forse troppo. Claudio e Conte sono però le due facce di una stessa medaglia: vincente. Perché si può arrivare a dama in diversi modi. C’è la classe del tecnico di San Saba, il suo proverbiale savoir-faire, l’ironia che non lo abbandona nemmeno nei momenti più difficili, la capacità di rasserenare, aggiustare per non far torto agli inglesi che lo chiamano Tinkerman, sviare e dribblare (leggi l’attuale mercato) anche le situazioni e le tematiche più difficili. E poi c’è Antonio, un vulcano, uno che va sempre dritto senza aggirare l’ostacolo, mai soddisfatto di quello che ha e fa, capace di litigare anche con se stesso allo specchio, che tanto per non farsi mancare nulla alla vigilia del match cruciale di stasera all’Olimpico contro la Roma ha voluto alzare l’asticella con una frecciata alla società per non avergli ancora preso il sostituto di Kvara: “Va bene tutto ma non dobbiamo buttare fumo negli occhi. Se non sbaglio è stato venduto a 70-75 milioni, è uscito un campione e ad oggi non è stato rimpiazzato”. Figuriamoci cosa dovrebbe dire Ranieri con una squadra che da settembre doveva essere rinforzata con un vice Dovbyk, due esterni più un centrale difensivo e ad oggi al di là dell’arrivo di Rensch ha perso pure Le Fée, Hermoso e Zalewski e ha già fatto sapere di volersi tenere Shomurodov perché non è riuscita a prendere una delle prime scelte indicate da Claudio (Lucca o Mikautadze). Roma-Napoli è sì l’incrocio tra Dovbyk e Lukaku o Anguissa e Koné in mezzo al campo ma soprattutto lo scontro tra i due baronetti, due che hanno trionfato in Premier rappresentando l’apice del made in Italy in modo diverso ma ugualmente vincente. [...]

(Il Messaggero)