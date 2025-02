Ranieri carica i giallorossi: "Stiamo bene, sfida aperta. L'arbitro è bravissimo"

L'attestato di Special One gli è stato consegnato ieri dallo stesso José Mourinho che, in un podcast con Jon Obi Mikel, lo ha preferito a Guardiola e Ferguson. A Claudio Ranieri non servono le onorificenze, ma, il tecnico vorrebbe comunque dire la sua in Europa. [...]

La gara di stasera contro il Porto, infatti, può affrontarla solo a testa altissima. Ma occhio ad abbassare la guardia come hanno fatto Milan ed Atalanta: "Non ho bisogno di alzare la guardia dopo le partite di martedì. È una partita da 50-50. Il Porto è una signora squadra, allenata da un giovane tecnico che non ha mai perso in 5 partite".

La Roma vuole quindi giocarsi tutte le sue carte davanti ai propri tifosi: "I ragazzi mi hanno fatto recuperare autostima, si divertono e giocano l'uno per l'altro". [...] Per ciò che invece riguarda l'arbitro, dopo le polemiche con Stieler, Ranieri non ha avuto dubbi: "Letexier è un giovane talento francese, ha diretto la finale dell'Europeo e mi ha arbitrato anche in Ligue 1. Un arbitro bravissimo".

