Ranieri batte il Monza sulle fasce: ora la rimonta per l'Europa è possibile

L'avversione del piede invertito. Ranieri - vecchio stile - schiera i giocatori di piede destro a destra e i mancini a sinistra. [...] Ma ieri sera nel posticipo Roma-Monza i calciatori giallorossi hanno voluto fare uno strappo alla regola. [...] Prima Saelemaekers con il gol del vantaggio, in stile Dybala, rientrando sul sinistro e disegnando una traiettoria perfetta. Poi Soulé, mancino, che trovandosi casualmente sull'out "sbagliato" pennella con il destro l'assist per il raddoppio di Shomurodov. [...] La Roma bis schierata da Ranieri batte 4-0 il Monza e rilancia le sue ambizioni europee. [...]

Ranieri contro la squadra di Nesta sceglie il turnover massiccio, lasciando a riposo quasi tutti i migliori. [...] Dopo 10 minuti Saelemaekers sblocca la partita e il proprio record personale. Quinto gol in giallorosso. [...] Il belga è in prestito secco dal Milan con la Roma che dovrà nei prossimi mesi sedersi al tavolo delle trattative con i rossoneri. [...] Anche perché c'è da gestire la questione Abraham, in prestito a Milano. [...] Prosegue poi il momento d'oro di Shomurodov, sempre più al centro della Roma, certificato dagli applausi dell'Olimpico al momento del cambio. [...]

(la Repubblica)