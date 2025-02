Ranieri batte 3 colpi

IL TEMPO (L. PES) - Ultimo giorno di mercato folle in casa Roma. Ghisolfi regala tre colpi a Ranieri nelle ultime ventiquattro ore della sessione invernale: a Trigoria arrivano due difensori e un centrocampista, mentre Dahl vola in prestito al Benfica. Ma andiamo con ordine. Dopo la trattativa saltata con l'Empoli per Goglichidze a causa del cambiamento delle richieste dei toscani sulle modalità di pagamento e la cifra dell'obbligo di riscatto, il ds francese ha virato su Victor Nelsson, difensore centrale danese classe 1998 prelevato dal Galatasaray in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a dieci milioni più 2 di bonus. Il danese è arrivato in mattinata nella Capitale dove ha poi svolto le visite mediche e firmato il contratto. I soldi risparmiati dal mancato arrivo del georgiano sono stati reinvestiti sul terzino olandese Anass Salah-Eddine arrivato a titolo definitivo dal Twente per 8 milioni più 2 di bonus. Il classe 2002 è sbarcato poco dopo le 21 a Ciampino e ha subito sostenuto le visite mediche firmando il contratto fino al 2029 negli ultimissimi minuti della giornata.

Ma il vero colpo inaspettato è arrivato a centrocampo. Già da qualche giorno, infatti, la Roma aveva preso contatti per Lucas Gourna-Douath, mediano di ventuno anni del Salisburgo, trovando l'accordo col giocatore. Probabilmente una mossa cautelativa che però nelle ultime ore, dopo l'assenso dei Friedkin, si è trasformata in un'accelerazione definitiva. In pochissimo tempo i giallorossi hanno trovato un accordo con il club austriaco e il calciatore che ha svolto le visite mediche in Austria e ha firmato da remoto il suo contratto. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto a 18 milioni che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di alcune presenze. Un acquisto intelligente per il futuro e che aveva avuto richieste sia dall'Italia (Milan) che dal Rennes in Francia.

Sul filo di lana Ghisolfi ha provato, in accordo col procuratore, a trovare una sistemazione per Cristante. Il centrocampista è stato offerto a Milan e Fiorentina che però hanno acquistato rispettivamente Bondo e Fagioli. Per quanto riguarda le uscite Dahl ha salutato Trigoria in direzione Lisbona in prestito oneroso (600 mila euro) con diritto di riscatto fissato a dieci milioni e il 20% sulla futura rivendita. Ma i giallorossi si sono riservati un controriscatto sul giovane laterale svedese. Dalla Francia, infine, arriva forte l'interessamento del Psg per il portiere della Primavera Marin: ora la Roma deve capire quali contromosse adottare dopo la maxi-offerta transalpina. Ventiquattro ore di ordinaria follia nella Capitale, di certo chi sorride è Ranieri: cinque uscite e cinque innesti. La marcia continua.