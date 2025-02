Ranieri aspetta il Como e corteggia Fabregas: "Diventerà uno dei top"

«Io sto già pensando al Como, che ci ha battuti all'andata. Stanno bene, Fabregas tra 3-4 anni sarà uno dei top allenatori». L'investitura di Ranieri è arrivata direttamente alla fine di Roma-Monza ma spiega al meglio la mentalità riportata da Ranieri a Trigoria. Nonostante i dieci risultati utili consecutivi, non c'è spazio per sedersi sugli allori. L'Europa è alla portata e la sfida contro il Como diventa un crocevia importante verso le zone alte della classifica. Gli uomini di Fabregas sono la sorpresa migliore di questo inizio 2025. Dopo un grande mercato di gennaio (quasi 50 milioni spesi), la squadra ha iniziato a rispondere sul campo dopo le difficoltà di inizio stagione. (...) La trappola è dietro l'angolo, come dimostrato a dicembre scorso. Ranieri lo sa, tra pretattica e complimenti, ha già avvisato i suoi calciatori dei pericoli del Como. Gli elogi a Fabregas sono sinceri e chissà che non possano rappresentare un indizio di mercato. La Roma prosegue la ricerca del suo nuovo allenatore, con Ranieri che smentisce un altro anno in panchina nonostante le speranze di Ghisolfi. Lo spagnolo è il profilo perfetto per il progetto giovane e sostenibile, pubblicizzato dai Friedkin a più riprese. L'ostacolo più grande è però rappresentato dagli interessi economici di Fabregas nel Como e dall'ambizione attuale del club. Giovane, ricco e organizzato. Non un top club, ma un piccolo gioiello della Serie A. E probabilmente le vere sirene che possono far vacillare Fabregas sembrano localizzate tra il nord di Londra e Barcellona. (...)

(La Repubblica)