Ranieri all'assalto con i nuovi acquisti: vietato sbagliare

È il momento di Victor Nelsson, Lucas Gourna-Douath e Anass Salah-Eddine. La Roma ha bisogno di reggere i ritmi della sfida contro l'ex Eusebio Di Francesco. Nel turnover che Claudio Ranieri ha pensato, troveranno posto i nuovi arrivati: Nelsonn prenderà il posto di Hummels e giocherà affianco di Mancini e Ndicka, mentre, Gourna-Douath sarà schierato al posto dello squalificato Manu Koné e Salah-Eddine sostituirà Angelino. [...]

A Venezia è necessario un rovesciamento di prospettiva per avviare una rimonta in classifica che possa portare la Roma in zona Europa, in attesa dell'Europa League. Davanti c'è attesa anche per il trio Pellegrini, Soulé, Dovbyk. Il primo dopo due panchine consecutive deve rispondere in campo, l'argentino che manca al gol da ottobre vuole cercare di trovarlo contro chi l'ha fatto esplodere l'anno scorso e, l'ucraino è a caccia del quattordicesimo centro stagionale. [...]

(gasport)