Ranieri, 1400 partite con i club e vuole qualificarsi dopo 21 anni

Domani sera, Ranieri andrà in panchina per la 1400esima partita della sua carriera di allenatore. Era a metà strada quando riuscì per l'ultima volta a superare un turno europeo di eliminazione diretta. Era un Arsenal-Chelsea quarto di finale di Champions League nel 2004 e sono passati 21 anni. Uno score negativo che va a sommarsi con quello che la Roma ha con il Porto: 3 precedenti e 3 eliminazioni. Le ultime 16 partite all'Olimpico, però, fanno ben sperare i giallorossi: 13 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. [...]

(corsera)