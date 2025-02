Qui ci vorrebbe uno come Ranieri

Ci vorrebbe uno come Claudio Ranieri, visto che lui non sarà più disponibile. Uno che conosca alla perfezione la Roma e soprattutto Roma. Uno che sappia bluffare dando l'impressione di raccontare sempre e comunque la verità. Uno che sappia rispondere a tutto senza dire nulla. Uno che sappia risolvere i problemi dandoti dignità e luce. Perché l'allenatore della Roma non si fa: si è. E non è roba per tutti. [...] Ci vorrebbe uno come Ranieri ma è impossibile trovarlo. Perché un altro come lui non c'è. La selezione per rintracciare il prossimo allenatore della Roma è iniziata. [...] Decine di nomi ma nulla di concreto. L'obiettivo è rintracciare e mettere sotto contratto uno che sappia guidare la squadra e una fetta abbondante della città. Uno come Ranieri.

(corsera)