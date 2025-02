Quell'asse fra le curve e l'estrema destra: daspo per sedici ultrà

La saldatura tra ultras di estrema destra corre anche oltre la fede calcistica. Così tra i 16 daspati "fuori contesto" ieri dalla Digos di Roma per i saluti romani durante la commemorazione della strage di Acca Larenzia figurano anche capi storici della Sud giallorossa all'Olimpico e leve emergenti delle curve A e B del Maradona a Napoli. [...] È solo uno degli aspetti su cui si sta concentrando l'attività degli investigatori capitolini per tenere lontani violenti e criminali da stadi e manifestazioni sportive, applicando il daspo a chi, negli ultimi 5 anni, si sia reso responsabile di alcune tipologie di reato anche se commessi al di fuori degli impianti sportivi. [...]

Le 16 misure firmate dal questore Roberto Massucci colpiscono tutte persone denunciate per apologia di fascismo in base alla legge Mancino negli ultimi due anni in occasione delle celebrazioni per Acca Larenzia e vietano loro di partecipare e assistere a qualsiasi evento o manifestazione sportiva dove potrebbero creare problemi. [...] Tra gli esponenti del tifo giallorosso, figurano Nicola Follo, in passato a capo dei disciolti "Padroni di casa", [...] e Simone Tacchia, "Er Tempia", già coinvolto in un sanguinoso raid ai danni di un gruppo di svedesi che indossavano la maglia della Lazio in un pub di via Palestro. [...] Finora, sono 186 in totale i daspo dall'inizio di questo campionato nella Capitale; 20 i mancati gradimenti emessi dalla società sportiva della Roma.

