Provaci ancora Mats

IL TEMPO (L. PES) - Cinque febbraio, quarti di finale di Coppa Italia a San Siro contro il Milan. Quasi venti giorni separano Mats Hummels dall'ultima presenza con la Roma. Prima le «vacanze» a Venezia, poi la scel-ta tecnica in Europa fino all'attesa di Parma e alla nuo-va panchina giovedì scorso nel ritorno col Porto all'Olimpico. Quattro esclusioni che fanno rumore, soprattutto per chi da quando c'è Ranie-ri aveva saltato soltanto tre gare contro Como, Udinese e Napoli. L'ultima presenza del tedesco in campionato, infatti, è datata 17 gennaio in Roma-Genoa. Una vita. Nelle scorse settimane si sono inevitabilmente rincorse diverse voci sui possibili mo-tivi dell'esclusione ma anche dall'entourage del difensore arrivano smentite: tutto procede serenamente, solo gestione. La pessima prova di Hummels a Milano, probabilmente, ha suggerito a Ranieri di concedergli un periodo di riposo che si è prolungato «a causa» dell'ottima prova del terzetto difensivo con Mancini al centro e Celik a destra nel match di Oporto. Questione fisica, indubbia-mente, ma anche psicologi-ca. Le difficoltà a livello per-sonale a causa ella lontananza della famiglia sono un te-ma delicato per la sfera di Mats, tanto da essere un ostacolo pure sull'eventuale rin-novo per un'altra stagione, come ammesso anche dal calciatore. Ma ora è tempo di tornare in campo e l'appun-tamento contro il Monza di domani arriva al momento giusto. Il tedesco è pronto a tornare al centro della difesa in una gara che dopo i risultati di ieri diventa ancora più importante per la Roma. Dopo le fatiche di coppa Ranieri dovrà ragionare sul turnover, anche se rispetto ad altre situazioni limite in que-sto caso i giallorossi rigiocheranno in casa e hanno goduto di qualche ora in più di riposo. Oltre al fatto che torneranno in campo domenica prossima sempre all'Olimpico col Como. Motivo per il quale il tecnico potrebbe fa-re delle scelte non troppo rivoluzionarie. In difesa N'Dicka, che ha giocato tutti i minuti del campionato, potrebbe avere un turno di riposo così come Paredes. Si candidano Nelsson, Gourna-Douath e Cristante menre Saelemaekers torna sulla destra. Davanti sarà out Dovbyk che non si è allenato neanche ieri con Soulé che spinge per tornare titolare in campionato dopo Parma. Riflessioni sul minutaggio di Pellegrini e Dybala. Intanto dalla Curva Sud arriva l'appello per la gara col Bilbao degli ottavi di Europa: tutti allo stadio con la bandiera giallorossa.