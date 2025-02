Profumo d'Europa

IL TEMPO (L. PES) - La Roma non sbaglia. Quattro gol al Monza e l'Europa che torna vicina. Contro la squadra di Nesta all'Olimpico arriva la terza vittoria di fila in campionato, ma soprattutto il decimo risultato utile consecutivo per una squadra che, almeno in Serie A, dopo la batosta di Como ha macinato più punti di tutte. Serata tranquilla all'insegna del divertimento contro una squadra ultima in classifica e davvero ormai senza più nulla da dire in questa stagione. Non bisognava sottovalutare l'impegno ma soprattutto i giallorossi avevano l'obbligo di recuperare punti a Bologna, Milan, Fiorentina e Lazio. E così è stato. Sei cambi rispetto alla formazione che giovedì ha battuto il Porto all'Olimpico. Si rivede Hummels dopo quattro gare senza minuti (l'ultima presenza in campionato risaliva al 17 gennaio) e Ranieri dà fiducia a Soulé e Baldanzi sulla trequarti. Cristante dà il cambio a Paredes in coppia con Pisilli mentre Saelemaekers torna a destra. Monologo Roma in un primo tempo dove i giallorossi trovano due reti ma danno la sensazione di poterne segnare di più.

Dopo appena cinque minuti Pisilli fallisce un'occasione clamorosa calciando fuori un prezioso assist di Soulé con la porta vuota. Ci pensa Saelemaekers a sbloccare la gara con un gol di rara bellezza. Il belga riceve largo a destra e rientra calciando a giro sul secondo palo col mancini. Turati non può nulla e la Roma va in vantaggio. I giallorossi continuano a produrre gioco ma creano poche occasioni. Ci prova Saelemaekers stavolta col destro e Cristante di testa ma senza trovare la porta. La convivenza dei due mancini Baldanzi e Soulé sulla trequarti non convince Ranieri che sposta l'argentino da quinto a destra alzando Saelemaekers dall'altro lato. Proprio da una splendida percussione dell'ex Juve dalla destra nasce il raddoppio firmato Shomurodov. L'uzbeko deve solo spingere in porta di testa il cioccolatino servito dal compagno. Occasione anche per il Monza al tramonto del primo tempo ma Svilar è attento sulla conclusione insidiosa di Ganvoula. Anche nella ripresa i giallorossi mantengono il dominio territoriale anche se il Monza prova a farsi più pericoloso.

Ultima mezz'ora in campo per Dybala che rileva Baldanzi e accende il pubblico dell'Olimpico. Altri cambi in casa giallorossa a poco più di venti dalla fine con gli ingressi di Rensch e Paredes al posto di Shomurodov e Soulé. Ranieri risistema la Roma con l'olandese che va a prendere il posto del sudamericano che si alza sulla trequarti con Pisilli. Paredes va a posizionarsi in mediana e Dybala diventa il centravanti di manovra. La squadra di Nesta comincia a salire ma concede campo alla Roma che cala il tris con una ripartenza magistralmente guidata da Hummels. Il tedesco si fa mezzo campo palla al piede e scarica su Cristante che trova Angelino largo a sinistra. L'esterno mancino dell'ex Lipsia è preciso e all'angolino per il suo terzo gol nelle ultime quattro gare all'Olimpico. Meritati gli applausi di tutto lo stadio al momento del cambio. Altra partita di livello dell'esterno spagnolo, al suo posto Salah-Eddine. C'è gloria anche per Cristante che di testa da corner di Dybala fissa il risultato sul 4-0. E la Roma torna anche a segnare da corner. Un lunedì di soli sorrisi all'Olimpico e sei giorni per preparare l'ostica gara interna contro il Como. L'ultimo avversario a battere la Roma in Italia.