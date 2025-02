Profumo d'Europa

Qui, al do Dragao, c'è un pezzo molto grande della qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. [...] La Roma si gioca un altro pezzo di futuro, perché in questa Coppa ha sempre alzato la testa, avendo dimenticato da sei anni cosa voglia dire Champions; [...] Qui, al Do Dragao, Claudio Ranieri insegue il suo sogno, un altro ancora, a 73 anni suonati e una carriera che ha raccontato già tutto. [...] Ma gli è mancato quel guizzo europeo tutto suo. Claudio ha alzato una Supercoppa, guarda caso proprio contro il Porto. [...] Ha assaggiato la Champions nella sua lunga storia di allenatore, anche con la sua Roma, ma la missione è fallita. [...]

Forse per lui è l'ultima occasione, almeno da allenatore, sempre se è vero che la Roma non la guiderà pure nella prossima stagione. [...] Il Porto è squadra tradizionalmente tosta, ma l'ambiente intorno è ostile alla squadra del baby tecnico Anselmi: nel 2025 è arrivata una sola vittoria, contro il Maccabi, e ha perso nel mercato due pezzi da novanta, Nico Gonzalez e Galeno. [...] Resta il centravanti, come pericolo numero uno per la Roma: Omorodion. [...] Lo spagnolo stasera se la vedrà con Dovbyk, di cui Ranieri aspetta un risveglio. Un segnale di vita è atteso anche da Dybala, oltre che da Pellegrini. [...]

(Il Messaggero)