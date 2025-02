Primo incontro per il rinnovo di Svilar

IL TEMPO - Primo round tra la Roma e Mile Svilar per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. "Passi in avanti? Sì, abbiamo iniziato a parlarne la settimana scorsa, ma non ci penso troppo. Io penso solo al campo. Per me, il calcio è la cosa più importante", quanto ha svelato il portiere giallorosso in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Porto, valevole per l'andata degli spareggi di Europa League. Al momento Svilar, arrivato a parametro zero dal Benfica, ha un contratto da poco meno di un milione netto all'anno e dopo che si è preso la titolarità tra i pali la società vuole blindarlo viste le tante sirene di mercato. "Sono grato alla Roma", il segnale del classe 1999 al club.