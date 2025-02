Primavera: 2-1 alla Juve. I giallorossi riprendono la vetta

IL TEMPO (E. INNOCENTI) - Il 2-1 sulla Juventus conferma che la Roma di Falsini sta maturando nel periodo di minor brillantezza e la vetta in Primavera 1 è di nuovo sua. [...] Al Tre Fontane, i giallorossi ribaltano il gol del bianconero Merola con un rigore di Misitano e la rete al 93' di Coletta. In virtù della Fiorentina ko, i capitolini tornano primi con 58 punti. Lunedì 7 marzo, Roma ancora in casa con la Cremonese alle 15. [...]