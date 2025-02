PORTO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ranieri punta sui titolarissimi: Dybala e Dovbyk in attacco, ballottaggio Pisilli-Pellegrini a centrocampo

Questa sera alle 21 in casa del Porto la Roma ricomincerà il proprio percorso europeo con l'andata dei playoff di Europa League. Una sfida importante per arrivare poi al ritorno con maggiore tranquillità e sperare quindi di passare agli ottavi di finale. Claudio Ranieri punta fin da subito sui titolarissimi: davanti a Svilar torna la difesa a tre composta da Mancini, Hummels e Ndicka, mentre sulle fasce agiranno Saelemaekers e Angelino. In mezzo al campo Paredes ritorna dal primo minuto insieme all'instancabile Koné, mentre davanti insieme agli intoccabili Dybala e Dovbyk è ballottaggio tra Pisilli e Pellegrini per una maglia da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

LEGGO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk.