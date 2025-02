Porto-Roma, la moviola dei quotidiani: Stieler si conferma un disastro totale, troppi cartellini e molto fiscale

La Roma pareggia 1-1 contro il Porto in Europa League, ma, non mancano le polemiche. Sotto i riflettori c'è finito l'arbitro tedesco Tobias Stieler (media voto 4.33), che dirige una gara pessima e estrae più di 10 cartellini, di cui un doppio giallo a Cristante. Troppo fiscale nei 90 minuti, ma, allo stesso tempo permissivo con il fallo di Varela su Paulo Dybala.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 4,5

Non è da rigore in avvio di gara il contatto Celik-Varela in area giallorossa. L'arbitro Stieler inizia poi a distribuire cartellini gialli: decisioni non sempre corrette, come nel caso dell'ammonizione di Saelemaekers. Il direttore di gara si dimostra fiscale all'eccesso. Nella ripresa, inevitabile il rosso a Cristante.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 4,5

Insufficiente la partita del tedesco Stieler, uno dei tre Elite che Rosetti ha impiegato in questi playoff di Europa League. Pessimo sul tecnico e disciplinare. [...] Il trattamento deve essere uguale. Cristante per una trattenuta leggera trova il secondo cartellino, Varela, che infortuna Dybala andando con la gamba alta sul ginocchio dell'argentino senza possibilità di prendere il pallone, solo ammonito. Pesi e misure, ripassare. [...] Dopo 5' Ndicka anticipa nettamente Varela sul pallone, non è mai rigore. Regolare il gol dello 0-1 giallorosso. Non c'è fallo di Baldanzi su Varela che si lascia andare.

IL ROMANISTA - VOTO 4

A volte gli arbitri, pur non indicendo sul risultato di una partita, incidono sul suo andamento. A Oporto lo scenario è un po' questo. Al fischietto tedesco la partita sfugge subito di mano dal punto di vista delle sanzioni: 8 ammoniti a 3 per la Roma, più due espulsi. Incredibile l'ammonizione a Koné, che per un'entrata decisa totalmente sul pallone su Djalo. Una comica, invece, il giallo a Saelemaekers con il solo Moura che cerca lo scontro con il belga, che tra l'altro era diffidato. [...] Nel secondo tempo il festival continua, doppio giallo a Cristante, poi espulso il collaboratore Ricchio e infine ammoniti anche Paredes e Baldanzi.