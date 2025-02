Pordenone non ci sta e protesta

Venezia-Roma chiusa ai tifosi romanisti residenti nel Lazio e anche a tutti i residenti di Udine e Pordenone. Il prefetto ha così accolto la proposta dell'Osservatorio dopo gli scontri tra tifosi dell'Udinese e del Venezia. Cosa c'entrano in tutto questo i romanisti? Hanno ottimi rapporti con la tifoseria friulana e si temono, pertanto, "coalizioni" pericolose. [...] In molti avevano già prenotato treno e hotel, visto che una partita di domenica alle 12.30 faceva comodo a tutti. [...] Ma chi vive la Roma già a distanza proprio non ci sta: "Una decisione vergognosa" si alza così la protesta di Damiano Acchione, uno dei tanti sostenitori giallorossi residenti a Pordenone da tempo ed iscritto allo storico Roma Club Friuli. [...]

"Non c'è questo astio che raccontano con la tifoseria della squadra di Di Francesco anzi, eravamo contenti che il Venezia fosse nuovamente in Serie A. Inoltre, siamo relegati in una zona antipatica, calcisticamente parlando, e le trasferte sono tutte sempre molto lontane. Ma tutto questo ci sembra assurdo, ora siamo arrivati alle condanne "preventive"". [...] "Lancio poi una provocazione" continua Damiano "voglio vedere se a Milan-Lazio impediranno l'accesso ai tifosi in tribuna ospiti di San Siro perché gli interisti sono amici dei laziali. Questa è la prima volta che sento una cosa del genere". [...] Come si sente dire spesso in un famoso spot televisivo "La pirateria uccide il calcio" ed è vero, ma anche certe decisioni che sono state prese in questi giorni non sono da meno.

(il Romanista)