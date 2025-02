Pisilli rinnova per quattro anni

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La favola di Pisilli continua. Dopo una lunga trattativa, l'entourage del giocatore e la Roma hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2029. Un obiettivo dichiarato del club, che blinda così uno dei giocatori più promettenti della rosa. Nelle ultime settimane si erano intensificati gli interessamenti da parte di club italiani ed esteri, con offerte dalla Premier League e, soprattutto, dalla Bundesliga. Tuttavia, la volontà di Pisilli è sempre stata quella di restare nella squadra che lo ha cresciuto e, ieri pomeriggio, il suo sogno si è finalmente avverato.

Il nuovo contratto prevede un aumento immediato dell'ingaggio, che raggiungerà una media di 2 milioni netti a stagione per tutta la sua durata, a partire da luglio. La cifra verrà superata nell'ultimo anno di contratto e potrà aumentare ulteriormente grazie a bonus, sia individuali che di squadra.

«Da dodici anni la Roma è la mia seconda famiglia - ha scritto Pisilli sul suo profilo Instagram - Per me è sempre stato un sogno indossare la maglia giallorossa ed è impossibile riuscire a spiegare tutte le emozioni che sto vivendo. Rappresentare questo Club è un onore. Ci saranno giorni felici e ne arriveranno altri più difficili, ma io darò sempre tutto me stesso per i nostri colori. Il sogno continua, grazie Roma».