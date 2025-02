Pisilli, guaio alla caviglia ma è pronto

Non sta attraversando un momento scintillante: Niccolò Pisilli non ha brillato a Oporto, faticando parecchio a entrare in partita dopo l’intervallo quando ha dovuto sostituire Koné. Per di più ha rimediato un infortunio alla caviglia che ha richiesto un esame clinico dei medici della Roma. Niente di preoccupante, comunque: se non subentrano complicazioni, Pisilli sarà convocato per Parma. Probabilmente comincerà ancora dalla panchina. (...) Nelle prossime settimane il ds Ghisolfi dovrebbe raggiungere l’accordo per prolungare il legame tra la Roma e Pisilli fino al 2029. L’attuale contratto, firmato subito dopo l’ingresso in prima squadra, scade tra un anno e quattro mesi. (...)

(corsport)