Pisilli firma fino al 2029: "È un sogno". Idea tournée estiva negli Stati Uniti

È arrivato il tanto atteso rinnovo per Pisilli. [...] Niccolò è stato lanciato in prima squadra da Mourinho ed ha trovato continuità con De Rossi. Proprio Daniele è stato decisivo per la sua permanenza questa estate. A luglio erano state spedite al mittente le offerte di Monza, Lecce e Venezia. Poi si era fatto sotto il Lask, ma è arrivato un 'no'. Ora può festeggiare il prolungamento fino al 30 giugno 2029 con un sostanziale aumento dell'ingaggio che passa dai 70mila euro a poco meno di due milioni netti (dal 1 luglio) che supererà nella stagione 2028-29. [...]

Intanto i Friedkin sono al lavoro per la tournée di questa estate. C'è l'ipotesi di un ritorno in America negli Usa dove i giallorossi mancano dal luglio del 2018.

(Il Messaggero)