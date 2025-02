Perse l'udito per il petardo. Condannato ultrà laziale

Aveva raccolto da terra quello che sembrava un fumogeno - all'interno però era nascosto un petardo - e lo aveva lanciato dalla Tevere verso i tifosi giallorossi dei Distinti sud, ferendone due in modo grave. Una delle vittime ha perso l'udito, l'altra ha subito interventi a entrambi i timpani, perforati. Andrea Gubbini, 43enne già daspato nel 2003 per la guerriglia alla stazione di Firenze tra laziali e polizia, è stato condannato ieri, con rito abbreviato, a 5 anni di reclusione con l'accusa di lesioni personali aggravate dall'aver commesso il fatto nel corso di una manifesta-zione sportiva. (...) Gubbini racconterà che quello che lui ha poi tirato proveniva in realtà dal lato dei romanisti, lui lo avrebbe raccolto e lanciato di nuovo dall'altra parte, superando la barriera di sicurezza e centrando i due ragazzi rimasti feriti in maniera grave. Un video girato con un cellulare intorno alle 17.30 aveva ripreso il momento del lancio e dell'esplosione, con il giovane che si portava le mani al capo e si afflosciava sulle gradinate, mentre sopra di lui continuava la pioggia di dardi. Il ragazzo centrato dal "bombone" alla testa, 27 anni, ha perso un orec-chio ed è stato ricoverato al Gemelli con una prognosi di 60 giorni. L'amico, invece, ne era uscito con entrambi i timpani perforati. (...)

(Il Messaggero)