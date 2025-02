Per vincere bisogna soltanto vincere

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Non è perché sono biancorossi come i baschi, ma oggi la Roma deve giocare col Monza come se fosse quella partita là. Grado di iperbole? Zero. Spero che la squadra si sia allenata durante la settimana come se dovesse giocare a Bilbao, non dico il ritorno dell’ottavo, ma la finale. Non c’è altro modo non solo di giocare a calcio, ma di vivere: mentalità. [...]

È solo così che si vince o che si impara a vincere: vincendo. Così come in quel film “Scoprendo Forrester” che il mentore dice all’apprendista come si inizia a scrivere: «Scrivendo». Detto che poi questo discorso varrà anche col Como (che forse al momento è pure più forte dell’Athletic) la partita di Europa League è talmente importante che bisogna cominciare a vincerla oggi. E oggi, se la vinci, pure una classifica che finora è stata ributtante, comincerebbe a diventare guardabile e addirittura se non con qualche prospettiva, con qualche scorcio di un bel paesaggio sì. Intanto cominciamo a vincere oggi, e a colorare quel panorama da guardare portando una bandiera giallorossa. Non solo seguendo quello che indica la Sud in Europa, ma sempre. Perché quando la Roma scende in campo gioca per quella. E non c’è niente di più importante.