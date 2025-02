Per Pecchia al Tardini niente Djuric e Mihaila

IL ROMANISTA (M. STELLA) - Tre sconfitte consecutive, un solo punto raccolto nelle ultime cinque gare, terzultimo posto in classifica: dopo l'ennesimo scontro salvezza perso, il Parma prepara la sfida verità contro la Roma, alla disperata ricerca di un successo che manca da fine dicembre. Dopo aver ritrovato Bernabé, Pecchia ha subito perso il neo acquisto Djuric: per il bosniaco uno stop di almeno un mese e mezzo. [...] Fiducia a Bonny in attacco, mentre scalpita Pellegrino, arrivato dal Velez. Non ci sarà neppure Mihaila, che soffre ancora per un guaio muscolare. In difesa scelte quasi obbligate: Delprato, Vogliacco, Valeri e Leoni.