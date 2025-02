Per Joao Felix e Sottil riscatto da decidere. Saelemaekers-Roma?

L'estate del Milan sarà un elenco lunghissimo di decisioni. Molte scelte sono ancora in bilico come la situazione legata ad Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. La Roma e i rossoneri si sono scambiati i loro prestiti, con l'idea di concretizzare l'operazione a luglio 2025. Al momento ad essere soddisfatti sono i giallorossi poiché le grande prestazioni del belga hanno regalato parecchi punti al club di Ranieri. Per questo la Roma proverà a tenerlo a tutti i costi, ma, prima il Milan deve decidere se può interessare un ritorno alla base. [...]

(gasport)