È sempre più in bilico il futuro di Mats Hummels con la maglia della Roma. Mister Ranieri ha già spiegato che tutto dipenderà da lui. [...] Il tedesco ha un contratto che scade a giugno del 2025, ma la scelta sarà dettata da ragioni personali. Il legame con la famiglia sarà determinante, così come la situazione con la sua ex moglie. A Roma sta bene e il rapporto con tutti è buono, ma, la strada che porta al rinnovo appare piena di ostacoli.

(La Repubblica)