Per Dybala solo una contusione. Fuori a Parma, punta al Porto

Solo una grossa botta e niente più. La grande paura è passata ieri mattina, quando Paulo Dybala ha svolto gli esami strumentali che hanno escluso qualsiasi tipo di problema al ginocchio sinistro. Solo una forte contusione, dunque, dovuta al calcio ricevuto giovedì sera da Varela (ammonito, ma quell’intervento era almeno da arancione…) e che ha poi costretto la Joya ad alzare bandiera bianca. (...) E la speranza si è rivelata corretta, anche perché Ranieri sa bene che se c’è un modo di poter dare davvero un senso a questo finale di stagione quello è legato proprio a Dybala. Che domani a Parma non ci sarà, ma che dovrebbe tornare a disposizione giovedì prossimo, per la sfida di ritorno con il Porto. Una partita dove la Roma si giocherà sostanzialmente un po’ tutto. E dove avere o non avere Dybala farà tutta la differenza del mondo.

(gasport)