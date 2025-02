Pennellata da 3 punti

IL TEMPO (L. PES) - Una pennellata che vale 3 punti. La splendida punizione di Soulé regala alla Roma la terza vittoria consecutiva in trasferta sul campo del Parma. [...] I giallorossi non perdono in campionato dal 15 dicembre a Como e conservano la nona posizione in classifica, accorciando sulla zona Europa. La Champions resta distante nove punti. [...] Pomeriggio senza grandi emozioni quello del Tardini, deciso da un'opera d'arte dell'argentino Soulé, rilanciato titolare da sir Claudio Ranieri e gestito spendendo poche energie. Diversi cambi nell'undici iniziale e con l'esordio di Anass Salah-Eddine. [...] Massimo sforzo, minimo risultato. Ma la marcia in campionato non si ferma, con la testa che va solo al Porto. Giovedì novanta minuti che valgono una stagione.