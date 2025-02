Pellegrini-Roma, si aggrava la crisi: fuori pure a Porto?

Lorenzo Pellegrini è ufficialmente diventato una riserva della Roma. Claudio Ranieri nei mesi ha provato a rilanciarlo (come nel derby aperto grazie ad un suo fantastico gol), ma, lo ha anche messo da parte quando non era pronto. [...] Ad aggravare la situazione sono le tre panchine consecutive contro Napoli, Milan e Venezia, di cui 2 su 3 senza neanche collezionare un minuto. [...] Dall'approdo del tecnico testaccino, in 18 gare, Pellegrini ha collezionato ben 7 panchine e subentrando solo 5 volte. Inoltre, il capitano della Roma potrebbe rimanere fuori anche per la sfida di Europa League contro il Porto. Ormai è quindi evidente che le strade si separeranno a fine stagione, soprattutto per l'ingaggio percepito di circa 6 milioni di euro. Anche Florent Ghisolfi nei giorni scorsi, tracciando una lista dei giocatori più essenziali da trattenere in rosa, non nominando però l'ex Sassuolo. [...]

(gasport)