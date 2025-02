Partita e maratona insieme: il pasticcio del 16 marzo

Per ora la questione è risolvibile, ma, il tempo stringe: questo perché il 16 marzo si disputerà la maratona di Roma ma in calendario c'è anche la partita tra Roma e Cagliari, fissata per le 15. Il percorso della corsa, però, passerà proprio sotto allo stadio Olimpico. Un pasticcio insomma. Un episodio analogo successe anche lo scorso anno, ma, l'allarme rientrò con la maratona che venne anticipata di mezz'ora e la partita posticipata alle 18:00. [...]

È pur vero che lo scorso anno la maratona passava soltanto nelle vicinanze dello stadio, mentre, quest'anno il percorso è proprio dentro l'area dell'impianto sportivo. [...] Inizialmente ci si era accordati per spostare anche quest'anno la gara alle 18, ma, dall'ultimo calendario la partita è rimasta schedulata alle 15. Tutto per una questione di diritti televisivi, visto che alle 18 è prevista Fiorentina-Juventus e alle 20:45 Atalanta-Inter. Alla fine spetterà a Questura e Prefettura verificare la compatibilità dei due eventi. [...]

(Il Messaggero)