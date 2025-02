Parma-Roma, la moviola dei quotidiani: Chiffi poca personalità, ma pochi danni

La Roma batte anche il Parma grazie alla magia di Matias Soulé su punizione e si rilancia in classifica. Arbitro della gara Daniele Chiffi (media voto 5,5) che conduce una gara senza troppi episodi significativi, ma che comunque dimostra poca personalità in campo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Soulé al 17' del primo tempo si tuffa in area: Chiffi fa bene a non fischiare il rigore, poteva starci pure il giallo. Al 30' il VAR corregge l'arbitro che aveva assegnato il penalty alla Roma. La spinta di Leoni è fuori area: inevitabili il rosso per fallo da ultimo uomo per il difensore e calcio di punizione per la Roma. Eccellente Suzuki su Salah-Eddine al 62': il palline non entra del tutto e non è gol.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5

Non bene Chiffi: poco carattere, abbastanza apatico, è clamoroso come riesca a fischiare la fine della partita con la Roma 1vs1 in campo aperto con Shomurodov. Detto tutto.

IL ROMANISTA - VOTO 5,5

Non fa danni Chiffi in Parma-Roma, ma glieli fa fare l'assistente Rossi. Com'è possibile ammonire un calciatore, Soulé, perché esulta facendo il segno della M dell'alfabeto muto dei bambini. [...] Accade al 33', quando l'argentino trasforma una punizione come fosse un rigore. Si perché rigore aveva visto Chiffi per il fallo di Leoni sull'ex Frosinone. Ma interviene il VAR: penalty revocato ed espulsione per il diciottenne del Parma. Proteste dei crociati per un contatto con la mano, fuori area, di Salah-Eddine nell'avvio dell'azione che poi porta al gol, ma è un auto-giocata con rimpallo non punibile. [...] Gestione degli altri cartellini discreta: giusti i cartellini per Pellegrini e per Gourna-Douath. Manca il giallo a Lovik su Angelino al 45'.