Paredes verso l'addio anticipato. Shomu resta come vice-Dovbyk

A poche ora dalla scadenza, lunedì a mezzanotte, il calciomercato della Roma è ancora bloccato. [...] In bilico, infatti, c'è anche Paredes che sta spingendo per andare, in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, al Boca Juniors. [...] La sensazione che Paredes stia facendo di tutto per andarsene è forte, anche alla luce delle notizie che arrivano dall'Argentina e riportano di un dialogo aperto tra il calciatore , il presidente degli "Xeneizes" Riquelme e il tecnico Gago. [...] I giallorossi si guardano comunque intorno, consapevoli che la partenza del numero 16 aprirebbe una voragine in mezzo al campo. Sfumato definitivamente l'interista Frattesi, dall'Inghilterra continua a rimbalzare il nome di Casemiro, in uscita dal Manchester United. Il brasiliano vorrebbe continuare a giocare in Europa ed avrebbe aperto alla Roma. Altro nome accostato è quello di Jorginho, che ha il contratto in scadenza a giugno con l'Arsenal. [...] Finita, sembra, anche la ricerca del vice Dovbyk: "Resta Shomurodov perché i compagni gli vogliono bene e anche i tifosi", le parole di Ranieri. Per la difesa si continua a lavorare su Marmol, centrale classe 2001 del Las Palmas, la richiesta è di 10 milioni.

(Corsera)