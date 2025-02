Paredes, rinnovo sempre più vicino: ma prima serve il pass per le coppe

Ci sono rinnovi su cui discutere, alcuni su cui riflette e altri che nascondono clausole e cavilli. È il caso di Leandro Paredes, che contro il Milan ha raggiunto le presenze necessarie per l'estensione fino al 2026. [...] In realtà, per far si che scatti questo rinnovo automatico, è necessaria anche la qualificazione in Europa League. In più, c'è da valutare se il giocatore ha voglia di restare. Nel frattempo è arrivata la certezza del divieto di trasferta per la sfida che la Roma giocherà contro il Venezia domenica alle 12:30. La proibizione è per tutti i residenti del Lazio e di Udine.

(gasport)