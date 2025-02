Paredes e Svilar, rinnovi in vista

È il tempo dei contratti. Conclusa la campagna trasferimenti invernali tra investimenti e scommesse, la Roma si dedica ai rinnovi. Dopo Niccolò Pisilli, che ha firmato domenica fino al 2029 a 2 milioni netti a stagione, ieri il club ha annunciato il prolungamento di due ragazzi della Primavera molto promettenti: l’esterno destro Mattia Mannini e il centrocampista Alessandro Romano, entrambi classe 2006 che potevano lasciare Trigoria a giugno perché nessuno gli aveva ancora sottoposto un’idea di condivisione. (...) Naturalmente Ghisolfi pensa anche ai big. Con una priorità cronologica, Leandro Paredes che Ranieri vuole convincere a rimanere allontanando la tentazione Boca, e una strategica, il contratto di Svilar che è un portiere molto stimato in tutta Europa, a partire dalla Premier League. Nel primo caso, vista la scadenza 30 giugno, esiste anche l’ipotesi di un prolungamento automatico fino al 2026 che scatterà se la Roma si qualificherà a una coppa europea per la prossima stagione. Ma le parti stanno negoziando a prescindere. Quanto a Svilar, l’intesa per un quadriennale da 3 milioni netti di media stagionale è vicina. Manca però l’accordo sulla clausola rescissoria che Svilar vorrebbe inserire, magari valida solo per l’estero. La Roma vorrebbe che fosse molto alta, sopra ai 40 milioni. Si tratta. (...) El Shaarawy invece avrà il suo rinnovo automatico (sempre 2026) nel giro di pochissime presenze e di gol. E comunque resterà alla Roma, che è la sua seconda casa.

(corsport)