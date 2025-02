Out Grujic, Fernandes e Sousa. Anselmi punta tutto sul talento di Moura

IL ROMANISTA (M. STELLA) - Dopo la vittoria per 1-0 ottenuta sul campo del Farense, il Porto è tornato subito ad allenarsi per preparare la gara di ritorno dei playoff di Europa League contro la Roma, in programma domani pomeriggio alle 18:45. Quella dello Stadio Olimpico sarà una vera e propria battaglia, con i giallorossi che cercheranno in tutti i modi di acciuffare la qualificazione. Intanto, i portoghesi devono fare i conti con gli indisponibili: Marko Grujic e Martim Fernandes sono al momento infortunati, così come Vasco Sousa. [...] Intanto Anselmi continua le sue prove tattiche in avvicinamento alla sfida di Europa League e punta tutto su Moura. Infatti, i recenti gol contro Roma e Farense, hanno contribuito a mantenere in vita il Porto e ad interrompere una serie di cinque partite senza vittorie. [...]