Oltre 55mila domani sera e la Sud già prepara la scenografia per la coppa

Un fiume di ritrovata passione che non smette di essere alimentato dall'amore e dal calore del popolo romanista. Tornato a non fare nemmeno più caso al blasone dell'avversario o all'appeal della partita, l'importante è riempire l'Olimpico e accompagnare gli uomini di Claudio Ranieri nel momento clou di questa stramba stagione, che rischia, a sorpresa, di poter regalare ancora il lieto fine ai suoi tifosi. Il riferimento all'Europa League è scontato, ma anche la rincorsa ad un piazzamento europeo in campionato, alla luce di diversi risultati, non sembra più pura utopia. Lo sanno bene gli oltre 55mila tifosi che di lunedì sera hanno de-iso di non lasciare sola la Roma, pronta a sfidare domani il Monza all'Olimpico. (...) Intanto in vista della gara europea, la Curva Sud, con un volantino già divenuto virale sui social, ha dato le indicazioni da seguire per la scenografia per la notte europea: "Tutto lo stadio giallorosso!". L'input è quello di portare delle bandiere con i colori sociali dell'AS Roma.