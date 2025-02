Olivera out e Buongiorno non al top. Fiducia agli 11 visti contro la Juve

Come raccontavano una volta, squadra che vince non si cambia: anche perché, pur volendo, Antonio Conte avrebbe difficoltà a farlo. Gli manca Mathias Olivera (problema a un polpaccio che l'aveva tenuto fuori contro il Verona e anche contro la Juve, resterà out almeno un mese), non ha ancora un Alessandro Buongiorno abile e arruolabile [...] Conte non ha dubbi, non ha ballottaggi, ha certezze ormai scolpite nell'erba di Castel Volturno, dove oggi, con la rifinitura (e poi la conferenza stampa) ricama i dettagli per il suo 4-3-3 dell'Olimpico, prima di mettersi in treno per il derby degli ex (Juan Jesus, Politano, Lukaku e Politano).

(Gasport)