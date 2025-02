Oggi la ripresa: Artem va monitorato

Un meritato giorno di riposo dopo le fatiche di Europa League e la partita di campionato contro il Monza. Da questa mattina, però, la Roma torna a fare sul serio e a preparare la gara di domenica contro il Como. [...] Vanno monitorate le condizioni di Artem Dovbyk che ultimamente era rimasto fuori per un problema muscolare all'adduttore. Martedì l'ucraino ha lavorato individualmente in campo, migliorando la condizione muscolare. Già oggi, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Ranieri intanto, prepara il turnover anche contro gli uomini di Fabregas per non affaticare troppo i titolari in vista della sfida contro l'Athletic di giovedì prossimo. [...]

(corsport)