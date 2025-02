Oggi la decisione su Dovbyk: e l'Athletic perde Sancet

Dopo aver avuto un giorno di riposo, la Roma oggi torna a lavorare in vista dell'importante match contro il Como di domenica. Per Ranieri sono da verificare le condizioni di Artem Dovbyk che aveva saltato il Monza per un problema all'adduttore. Intanto in casa Athletic arriva una buona notizia in vista dell'Europa League. I baschi hanno perso per infortunio Oihan Sancet, che sicuramente salterà la sfida di andata per una lesione al retto femorale della coscia destra. Il trequartista classe 2000 è uno dei punti fermi della formazione di Valverde e ha già messo a segno 14 reti in 26 presenze.

